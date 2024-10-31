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Фигурное катание

Сегодня, 10:46

Mash: состояние Тарасовой резко ухудшилось из-за язвы

Руслан Минаев
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка, утверждает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что она дважды за последний месяц вызывала скорую и жаловалась на ухудшение самочувствия и затрудненное дыхание.

«Врачи стабилизировали ее состояние и рекомендовали держаться строгой диеты. От госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении.

В сентябре Тарасова из-за болезни пропустила контрольные прокаты в Санкт-Петербурге.

Источник: Telegram-канал Mash
Фигурное катание
Татьяна Тарасова

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