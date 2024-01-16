Масленникова рассказала о создании нового дуэта фигуристов Пилипенко — Михайлов

Тренер-хореограф Елена Масленникова заявила, что создание нового дуэта фигуристов Полины Пилипенко и Владислава Михайлова не потребовало распада существующих пар, новая партнерша фигуриста каталась в этой же группе.

«Полина Пилипенко занимается в моей группе, чужие пары разбивать не пришлось. Полина каталась в паре с Глебом Чернышовым, но у них большая разница в возрасте, ему уже скоро переходить в мастера. Мы решили, что будет хорошо, если Полина встанет в пару с Владом — она красивая и талантливая партнерша. А Глеб теперь будет тренироваться по мастерам с новой партнершей, она тоже из нашей группы — все остались у нас, никто ничего не потерял. Пара молодая, красивая и перспективная. К работе с новым дуэтом обещал подключиться Илья Авербух, мы хотим успеть подготовиться к первенству России по старшему возрасту, чтобы остаться в рядах юниорской сборной. Влад в данной ситуации оказался пострадавшей стороной, так как Саша Шинкаренко ушла в другую группу, никого не предупредив. О ее переходе я узнала из СМИ. После этого мне позвонила Наталья Владимировна Линичук, за что я ей благодарна, но ни девочка, ни мама заранее об этом мне не рассказали, поэтому это был шок. Но из любой ситуации есть выход», — приводит слова Масленниковой ТАСС.

Ранее Михайлов катался с Александрой Шинкаренко в группе Масленниковой на катке «Вдохновение», однако партнерша перешла в команду «Ангелы Плющенко», встав в дуэт с Валерием Ангелополом.