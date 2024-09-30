Мать Парсеговой о суде с академией Плющенко: «Мою дочь использовали»

Наталья Парсегова, мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, высказалась о суде с академией Евгения Плющенко. Женщина заявила, что ее несовершеннолетнюю дочь использовали.

«Мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью, наряду с ней привлекались дети из баз модельных агентств, которые получали почасовую оплату, Арина не получила от этого «сотрудничества» ни копейки, поэтому судились — да, со мной, а зарплату за весь период сотрудничества, которую Арина зарабатывала для оплаты обучения в частной академии, забрали у моего ребенка», — написала Парсегова в соцсети.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.

8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.

26 сентября супруга Плющенко, Яна Рудковская, заявила, что долг перед академией не погашен.