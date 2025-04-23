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Фигурное катание

Сегодня, 14:03

Мать еще одной юной фигуристки обвинила тренера из Новосибирска в домогательствах

Сергей Ярошенко
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Мама несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова заявила, что тренер Константин Медовиков также сексуально домогался ее дочери.

«В сентябре прошлого года с дочкой вернулись со сборов в Москве и возобновили тренировки у себя в Новосибирске. Через какое-то время дочь подходит ко мне и говорит, что тренер ее сильно обнимает и трогает ниже поясницы. Показывает на мне, как это было», — цитирует слова Хохловой РИА «Новости».

Мать юной спортсменки написала Медовикову с требованием прекратить оказывать внимание ее дочери, а он, в свою очередь, обещал, что такое больше не повторится. Тем не менее Хохлова отметила, что девочка стала замкнутой, после чего родители решили отвести ее к спортивному психологу, где выяснилось, что домогательства со стороны тренера продолжались.

На данный момент Хохлова собирает фактуру для обращения в правоохранительные органы.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По словам женщины, он лез спортсменке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь.

Источник: РИА Новости
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Фигурное катание
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