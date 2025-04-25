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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

Мать фигуристки Антоновой ответила на обвинения родкомитета группы тренера Медовикова

Алина Савинова
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Мать фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна назвала плодом бурной фантазии обращение родительского комитета группы тренера Константина Медовикова в органы опеки.

«Я не хочу отвечать на их безграничную фантазию. Я абсолютно спокойна. Сила в правде, я уверена. Пусть делают, что хотят. Следствие будет разбираться в этой истории. И это не я тренера обвинила, мой ребенок его обвинил. Вот в чем разница», — приводит ТАСС слова Татьяны Антоновой.

Мать спортсменки добавила, что дочь сама обратилась к ней, чтобы она забрала ее от Медовикова, объяснив свои мотивы.

Константин Медовиков.«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

23 апреля Татьяна Антонова заявила, что Медовиков домогался ее 12-летней дочери, лез фигуристке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. На неподобающее поведение тренера пожаловались и другие родители. СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах педагога к юным спортсменкам.

Члены родительского комитета группы Медовикова обратились в органы опеки, отметив, что Татьяна Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое обращение со своим ребенком. По их словам, женщина зациклена на достижении дочерью спортивных результатов и хочет сделать из нее чемпионку любым способом.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
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