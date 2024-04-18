Мать Костылевой рассказала о короткой программе фигуристки, которую ставит Косторная

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что Алена Косторная ставит короткую программу ее дочери.

«Нам все нравится, Евгений Викторович [Плющенко] сделал макет программы. Почему так поздно ставили — Лене нужен свободный лед, он появился только в 9 вечера, это нормальное время. Программа уже до дорожки шагов поставлена, всего лишь за два с половиной часа была поставлена программа. Работалось легко, Лена с Аленой давно знакомы, они тренировались целый год. Алена всегда была для нее кумиром. О том, что программу будет ставить Алена, мы знали с первого дня, музыку Евгений Викторович предложил на второй день», — приводит слова Ирины ТАСС.

12-летня Костылева в марте перешла в группу Евгения Плющенко. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года по прыжкам, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди мальчиков и девочек (2023) и первенства России среди мальчиков и девочек (2024).