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Фигурное катание

Сегодня, 19:14

Мать Костылевой рассказала о короткой программе фигуристки, которую ставит Косторная

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что Алена Косторная ставит короткую программу ее дочери.

«Нам все нравится, Евгений Викторович [Плющенко] сделал макет программы. Почему так поздно ставили — Лене нужен свободный лед, он появился только в 9 вечера, это нормальное время. Программа уже до дорожки шагов поставлена, всего лишь за два с половиной часа была поставлена программа. Работалось легко, Лена с Аленой давно знакомы, они тренировались целый год. Алена всегда была для нее кумиром. О том, что программу будет ставить Алена, мы знали с первого дня, музыку Евгений Викторович предложил на второй день», — приводит слова Ирины ТАСС.

Елена Костылева. Костылева выиграла первый же турнир с Плющенко. Евгений ради звездной ученицы приехал в Казань

12-летня Костылева в марте перешла в группу Евгения Плющенко. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года по прыжкам, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди мальчиков и девочек (2023) и первенства России среди мальчиков и девочек (2024).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алена Косторная
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Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
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