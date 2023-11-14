Мать Софьи Муравьевой запретила публиковать посты о дочери в соцсетях «Ангелов Плющенко»

Администрация социальных сетей академии «Ангелы Плющенко» больше не будет публиковать посты о воспитаннице школы, фигуристке Софье Муравьевой.

Причина заключается в просьбе матери спортсменки, которой не нравится, как представляют ее дочь в соцсетях.

«Сразу скажу, что постов про Муравьеву здесь не будет по требованию ее официального представителя в лице ее мамы, которую не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Сама спортсменка также давно против съемок. После контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Спасибо за понимание. Соню я всегда любила и писала самые искренние посты», — цитирует администратора соцсетей «Ангелов Плющенко» Sport24.

12 ноября 17-летняя Муравьева одержала победу на этапе серии «Гран-при России» в Казани.