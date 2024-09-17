Матч между Загитовой и Медведевой по паделу может пройти до конца 2024 года

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева могут принять участие в выставочном матче по паделу, сообщил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

«Постараемся организовать в этом году, но от них многое зависит. Надо в их календарь вписаться, учитывая, что у обеих шоу в конце года», — цитирует Сорокина РИА «Новости Спорт».

В июне 2022-го Загитова попробовала себя в боксе. Олимпийская чемпионка поучаствовала в мастер-классе с боксером Олегом Саитовым.