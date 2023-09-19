Министр спорта РФ Матыцин — о программе Гуменника под Rammstein: «Я не давал никаких рекомендаций федерациями»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации вокруг фигуриста Петра Гуменника, которому пришлось заменить короткую программу под Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

«Я не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла. У нас же есть официальный протокол взаимодействия с федерациями, со всеми другими структурами», — сказал Матыцин.

В субботу, 16 сентября, Гуменник выступил на контрольных прокатах сборной России с прошлогодней короткой программой. После этого спортсмен заявил, что был вынужден отказаться от выступления под музыку Rammstein по «не зависящим от него обстоятельствам».

Тренер спортсмена Вероника Дайнеко объяснила, что на программу Гуменника поступила жалоба от общественного деятеля, который выразил недовольство решением россиянина выступать под музыку немецкой группы.