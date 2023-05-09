Матыцин выразил надежду на скорейшее выздоровление Костомарова

Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку, и желает ему скорейшего выздоровления.

«Мы все переживаем за него. Надеемся и верим, что он идет на поправку. Все мои друзья желают ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Матыцина ТАСС.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров впервые после своей госпитализации опубликовал пост в социальной сети, к которому приложил свою фотографию. Экс-фигурист поблагодарил родных и близких, а также всех, кто переживал за него. Костомаров выразил признательность врачам и добавил, что ему предстоит много работы над собой.