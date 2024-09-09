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Фигурное катание

Сегодня, 20:37

Меценат из Казани потратил миллион рублей на билеты на тренировку Тутберидзе и раздал их

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Меценат из Казани Тимур Идрисович Усманов купил 100 билетов на открытую тренировку группы Этери Тутберидзе, отдав их организаторам. Об этом объявили во время тренировки в зале.

Группа Тутберидзе распределила их с помощью благотворительного фонда среди малообеспеченных семей.

Билет на тренировку стоит 10 тысяч рублей. Всего зал в Центре фигурного катания вмещает около 489 зрителей. Выручка от продажи билетов пойдет на погашение долга семьи фигуристки Арины Парсеговой перед «Ангелами Плющенко».

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