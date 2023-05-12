Медведева анонсировала необычный номер к осени

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева анонсировала новый номер к осени.

У 23-летней девушки спросили в соцсетях: «Будет ли в ближайшее время новый номер?»

Медведева написала: «Мы творцы и мы не делаем номера под заказ, а делаем так, как хотим и чувствуем сами. Ближе к осени будет новый номер и очень необычный».

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.