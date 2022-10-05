Медведева и Щербакова посвятили Загитову в москвички и пошутили про дикцию

Алина Загитова опубликовала новое видео у себя в Telegram-канале.

В ролике Анна Щербакова и Евгения Медведева посвящают Загитову в москвички.

Также Загитова выложила еще одно видео, в котором пошутила о своей дикции вместе с Щербаковой и Медведевой.

«Ань, какая у тебя дикция?» — спросила Загитова у Щерабковой.

«Московская!» — ответила Щербакова.

«Вообще-то, это у меня московская дикция», — заявила Медведева.

«Девочки, можно я к вам?» — поинтересовалась Загитова.

«Ладно, мы берем тебя в свою команду», — согласилась Медведева.

Алина Загитова продолжит вести шоу «Ледниковый период» в новом сезоне, а Анна Щербакова дебютирует в роли ведущей передачи.

Евгения Медведева вновь будет выступать в шоу, в прошлом сезоне она заняла третье место вместе с Даней Милохиным и получила приз зрительских симпатий.