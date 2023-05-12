Медведева иронично рассказала, почему не поехала на Олимпиаду в Пекине

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева иронично ответила на вопрос, почему не поехала на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Девушка в соцсетях написала: «На самолет опоздала».

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

5 августа 2021 года она сообщила о пропуске предстоящего олимпийского сезона, а в апреле 2023 года объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.