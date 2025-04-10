Медведева, Кондратюк и Гуменник выступят на турнире в Москве

Российские фигуристы Евгения Медведева, Марк Кондратюк и Петр Гуменник выступят с показательными программами на финале «Битвы школ» в московском центре «Навка Арена» 19-20 апреля.

«Битва школ» — командные юношеские соревнования среди фигуристов от 6 до 13 лет, в I и II юношеских, а также в I и II спортивных разрядах. На лед выйдут воспитанники школы Этери Тутберидзе «Хрустальный», спортсмены школы «Наши Надежды» Татьяны Навки, а также представители школ «Ангелы Плющенко», «Старт», «Снегирь», «Легенда», «Олимп», «Вдохновение» и ЦСКА.

Медведева заявила, что «всегда рада выступить перед детьми, которые станут будущим нашего спорта, показать им свою программу и зарядить перед выходом на лед». Всего в Кубке Московского спорта «Битва школ» принимают участие команды более 20 школ фигурного катания и 50 коммерческих организаций.

Соревнования станут одними из первых крупных, которые примет «Навка Арена». Открытие дворца, рассчитанного на 2025 зрителей, состоялось 30 января 2025 года.