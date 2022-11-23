Медведева назвала благословением поражение от Загитовой на ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала благословением поражение от соотечественницы Алины Загитовой на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Я как личность сформировалась именно благодаря тому, что тогда не выиграла. Кто знает, что со мной было бы с золотой медалью?» — сказала Медведева на YouTube-канале «Ключ».

На Олимпиаде-2018 Медведева проиграла будущей чемпионке Алине Загитовой всего 1,31 балла. Сразу после ОИ-2018 фигуристка рассталась с Тутберидзе, приняв предложение канадского специалиста Брайана Орсера.