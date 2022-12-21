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Сегодня, 15:55

Медведева — о Милохине: «Сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?»

Медведева обратилась к Милохину после выпуска его нового клипа с ней на обложке
Виктория Кравченко
Евгения Медведева и Данил Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале обратилась к блогеру Дане Милохину. Спортсмен выпустил музыкальный клип, где на обложке присутствует фигуристка.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?» — написала Медведева.

Медведева в первых четырех выпусках проекта выступала с Милохиным, после чего блогер отказался от участия в шоу. Новым партнером Жени стал актер Федор Федотов.

В прошлом сезоне пара заняла третье место.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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