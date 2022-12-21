Медведева обратилась к Милохину после выпуска его нового клипа с ней на обложке

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале обратилась к блогеру Дане Милохину. Спортсмен выпустил музыкальный клип, где на обложке присутствует фигуристка.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?» — написала Медведева.

Медведева в первых четырех выпусках проекта выступала с Милохиным, после чего блогер отказался от участия в шоу. Новым партнером Жени стал актер Федор Федотов.