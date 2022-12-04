Медведева объяснила, можно ли научиться фигурному катанию за час

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после мастер-класса на катке ВДНХ пообщалась с журналистами и рассказала, чему можно научиться в фигурном катании за час.

— Настроение прекрасное. Очень рада солнышку, нам повезло сегодня с погодой. Мастер-классы прошли в таком же солнечном настроении. Прохладненько, конечно, но это издержки красивой снежной зимы.

— Чему-то можно научить за час?

— Если посмотреть на то, как люди с самого начала катались... Я стараюсь дать самые типичные замечания — руки в стороны для равновесия, мягкие колени для того, чтобы почувствовать, что такое лед и что у него есть инерция. Соотношение лезвия, конька и самого льда — это чистая физика. Если посмотреть на людей в начале этого часа и в конце (может, это только мое предоставление) — мне кажется, что у них начинается вырисовываться картинка, что такое фигурное катание и как оно работает. Сегодняшние ученики очень хорошо катались, очень быстро схватывали. Рада, что под конец они смогли выполнить действительно сложные упражнения для начального класса. Нужно не бояться падать, без падений не бывает взлетов. Пусть ребята так же приходят на каток и сами по воспоминаниям с мастер-класса чему-то учатся. Уверена, что все получится.

Помимо Медведевой, мастер-классы сегодня проводит и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.