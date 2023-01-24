Медведева объяснила причину массового распада российских танцевальных дуэтов

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию в российских танцах на льду. Многие дуэты в текущем сезоне распались, а лидеры Сициница/Кацалапов и Степанова/Букин в настоящее время не выступают на соревнованиях.

— В другом парном виде, танцах, массово распадаются пары. Что вообще происходит?

— В танцах всегда очень часто распадались и собирались пары. От этого никуда не деться, потому что это не такой травмоопасный вид, как парное катание. В танцах легче скататься. Партнеры не боятся расходиться и сходиться — времени на скатку требуется меньше. Пробуют, выбирают для себя оптимальных партнеров.