Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:20

Медведева оценила возможный переход Косторной в парное катание

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала возможный переход Алены Косторной в парное катание. Ранее об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова. Сама Косторная эту информацию не подтвердила, но допустила подобный вариант развития событий.

— У вас большой опыт катания в парах, а на днях стало известно о возможном переходе Алены Косторной в парное катание. Как оцените ее решение?

— Не в парах, а в паре, если уж на то пошло. Моим учителем был Александр Энберт, которому я очень благодарна за то, что он научил меня парным элементам. Они мне помогают и в «Ледниковом периоде», и в шоу-программах. Благодаря ему я стала такой многофункциональной фигуристкой.

А по поводу Алены, она попробовала — надеюсь, что все хорошо. Мы все видели ее тройной выброс. У человека получается... Я, например, не могу такие выбросы делать — мне здоровье не позволит. Если у нее есть возможность, почему нет? Тем более мы не видели ее на большой арене уже в течение нескольких сезонов. Если парное катание позволит ей реализовать свой потенциал фигуристки на соревновательной арене, то прекрасно.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Алена Косторная
Евгения Медведева
0
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева сравнила тренировки футболистов и фигуристов

Медведева заявила, что не перейдет в парное катание