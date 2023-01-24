Медведева оценила возможный переход Косторной в парное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» прокомментировала возможный переход Алены Косторной в парное катание. Ранее об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова. Сама Косторная эту информацию не подтвердила, но допустила подобный вариант развития событий.

— У вас большой опыт катания в парах, а на днях стало известно о возможном переходе Алены Косторной в парное катание. Как оцените ее решение?

— Не в парах, а в паре, если уж на то пошло. Моим учителем был Александр Энберт, которому я очень благодарна за то, что он научил меня парным элементам. Они мне помогают и в «Ледниковом периоде», и в шоу-программах. Благодаря ему я стала такой многофункциональной фигуристкой.

А по поводу Алены, она попробовала — надеюсь, что все хорошо. Мы все видели ее тройной выброс. У человека получается... Я, например, не могу такие выбросы делать — мне здоровье не позволит. Если у нее есть возможность, почему нет? Тем более мы не видели ее на большой арене уже в течение нескольких сезонов. Если парное катание позволит ей реализовать свой потенциал фигуристки на соревновательной арене, то прекрасно.