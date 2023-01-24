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Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам. Она также добавила, что думает о новых постановках.

— Евгения, если говорить о фигурном катании — можно вопрос в лоб? Вы будете участвовать в мартовском турнире по шоу-программам?

— Еще не знаю, буду ли участвовать. Ближе к делу посмотрим.

— Есть ли у вас идея показать на льду что-то новое?

— Все программы, которые у меня когда-либо были, аудитория уже видела. Я планирую на межсезонье что-то поставить. «Кармен» и «Грация» — уже поднакатанные программы, поэтому хочется новенького. Но пока еще не придумала. Просто не стоит прямо сейчас остро вопрос подготовить новую программу.

Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Москве с 18 по 19 марта. В нем могут принять участие как действующие спортсмены, так и бывшие.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
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