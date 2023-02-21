Медведева ответила, у кого хотела бы взять интервью

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева призналась, у кого мечтает взять интервью.

«У Майкла Джексона. Но, к сожалению, это невозможно. Может, в другой жизни», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

23-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).