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Фигурное катание

Сегодня, 13:20

Медведева пообещала позвать на свое ледовое шоу Тюкавина

Зарина Халимхонова
Евгения Медведева.
Фото Global Look Press
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пообещала пригласить на свое шоу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

— Нас свой день рождения не планируете позвать футболиста? Например, Костю Тюкавина поставить на коньки?

— Отличная идея. Если ему понравится это... Но приглашение ему будет выслано. Как минимум, предложим посетить шоу в качестве зрителя.

— Когда вас ждать на футболе?

— Знаю, что сегодня у «Динамо» игра, но у меня есть свои выступления. Не знаю, успею ли я.

Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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