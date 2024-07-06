Медведева пообещала позвать на свое ледовое шоу Тюкавина

Сегодня, 13:20
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пообещала пригласить на свое шоу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
— Нас свой день рождения не планируете позвать футболиста? Например, Костю Тюкавина поставить на коньки?
— Отличная идея. Если ему понравится это... Но приглашение ему будет выслано. Как минимум, предложим посетить шоу в качестве зрителя.
— Когда вас ждать на футболе?
— Знаю, что сегодня у «Динамо» игра, но у меня есть свои выступления. Не знаю, успею ли я.
Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.