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Сегодня, 19:36

Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018 на турнире по шоу-программам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов». Она исполнила номер под песню Mia Boyka «Высоко».

— Вы подруги с Mia Boyka?

— Нас объединил один проект на телевидении, очень хорошо дружим и теперь работаем вместе.

— Этот номер — сиквел, мы увидели эпизод с Олимпиады, где ты заняла второе место?

— Сначала выбрали песню, потом появился концепт. Прониклась идеей. Все же это мое прошлое. В этом нет ничего печального и ужасного.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала серебряные медали в командном и личном турнире.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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