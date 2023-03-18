Медведева посвятила номер серебру Олимпиады-2018 на турнире по шоу-программам

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов». Она исполнила номер под песню Mia Boyka «Высоко».

— Вы подруги с Mia Boyka?

— Нас объединил один проект на телевидении, очень хорошо дружим и теперь работаем вместе.

— Этот номер — сиквел, мы увидели эпизод с Олимпиады, где ты заняла второе место?

— Сначала выбрали песню, потом появился концепт. Прониклась идеей. Все же это мое прошлое. В этом нет ничего печального и ужасного.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала серебряные медали в командном и личном турнире.