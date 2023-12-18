Медведева приобрела попугая, проходившего в качестве вещдока в уголовном деле

Серебряный призер Олимпийский игр Евгения Медведева приобрела желтогривого какаду, сообщает НТВ.

В репортаже телеканала сообщается, что попугай выступал в качестве вещественного доказательства в уголовном деле о мошенничестве.

Птицу пытались похитить по поддельным документам, которые злоумышленник представил курьеру. Деньги за питомца зоомагазин так и не получил. Попугая назвали «Юки», что по-японски значит «снег».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию.