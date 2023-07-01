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Фигурное катание

Сегодня, 15:53

Медведева призналась, что не видела документальный фильм о себе

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала свой показательный номер на фестивале фигурного катания на Дне московского спорта в «Лужниках».

— Я верна фигурному катанию. Здорово, что сюда пришло много людей. Спорт — классно. Он объединяет людей. Понятное дело, социальное мероприятие. Кажется, сюда пришло полгорода.

Эта программа, которую я готовила к шоу-программам. Обычная программа. В принципе физическая форма: плавающее состояние. Когда-то получается, когда-то нет. Сегодня было чуть труднее. Если бы я была сейчас в спорте относилась бы критичнее. Принимаю этот факт.

23-летняя российская спортсменка также призналась, что пока не знает, когда выйдет документальный фильм «Медведева против Медведевой».

— Буду на предпоказе. Я не понимаю пока что. Фильм не видела. Да, его снимали четыре года, но отрывки довольно редко, — добавила Медведева.

Фигурное катание
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