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Сегодня, 18:22

Медведева: «Никогда не задумывалась о переходе в Армению. Я родилась и выросла в России, эта страна мне дала все»

Виктория Кравченко
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что она планировала перейти в сборную Армении в 2018 году.

«На самом деле все разговоры о моем переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась. Я родилась и выросла в России. Эта страна мне дала все, что я имею на данный момент. Но я не отрицаю свои армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване», — заявила Медведева Hello!

Также 23-летняя фигуристка поделился мнением о смене гражданства российскими спортсменами.

«А по поводу смены гражданства — это дело каждого. Такое происходит постоянно. В любом виде спорта. Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиаде для России. Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь», — добавила Медведева.

23-летняя фигуристка является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Источник: https://hellomagrussia.ru/zvezdy/intervyu-i-video/49580-evgeniya-medvedeva-oglyadyvatysya-nazad-ne-v-moih-pravilah.html
Евгения Медведева
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