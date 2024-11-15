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Фигурное катание

15 ноября, 23:03

Медведева подвела итог шоу в честь своего 25-летия

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
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Фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от шоу, посвященного своему 25-летию.

Мерприятие прошло 15 ноября в Москве в ледовом дворце «ЦСКА Арена».

— Возникли, конечно, ностальгические эмоции. В этом и была задумка — мне кажется, получилось. Когда мы выходили с девочками, Леной Радионовой и Аней Погорилой втроем, я слышала голоса с трибун: «Что же вы делаете!». Хотелось бы, конечно, лучше подготовиться... Но из-за участия в различных проектах получилось так, как получилось. Рассчитывала на адреналин, в итоге осталась довольна.

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.

Фигурное катание
Евгения Медведева

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