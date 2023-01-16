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Сегодня, 09:18

Медведева — о болезни Костомарова: «Очень переживаем, это болевая точка для нас всех»

Мария Гусева
Валерия Ланская — Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала госпитализацию олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома — наш очень близкий коллега, — цитирует «Чемпионат» Медведеву. — Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения — и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех».

10 января 45-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров, выступавший в паре с Татьяной Навкой, является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Медведева и Костомаров принимали участие в шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фигуристка в паре с актером Федором Федотовым заняла второе место.

Пара Романа Костомарова и актрисы Валерии Ланской получила специальный приз зрительских симпатий.

Источник: Чемпионат
Фигурное катание
Евгения Медведева
Роман Костомаров
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