«Как радостно видеть тебя с улыбкой». Медведева прокомментировала новое видео тренировки Костомарова

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новое видео олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы. Девушка прокомментировала ролик, на котором спортсмен в протезах показывает свое восстановление.

«Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой. Только вперед», — написала Медведева.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день.