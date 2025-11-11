Видео
11 ноября, 23:20

Медведева прокомментировала помолвку с танцором Гайнутдиновым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после предложения руки и сердца от хореографа и танцора Ильдара Гайнутдинова.

«Какие сейчас чувства вообще в новом статусе? Да лучше всех! Ощущения — больше спокойствие, что все хорошо, все идет своим чередом. Нет такого, что я взбудоражена, наоборот. Конечно, хотела предложения — ну, как все девочки. Странно в 25 лет начинать встречаться без каких-то планов на будущее.

Я с подружкой обсуждала, ей всего 20, и она говорила, мол, у меня вот тоже есть парень, мы три года вместе, и он до сих пор мне не сделал предложения. Но ей 20, а мне 26 через несколько дней. Мне кажется, есть большая разница — выходить замуж в 20 и в 26, это... Это разное. Так что я хотела, ждала и у нас все прошло хорошо. Какое будет торжество? Договоримся. Дайте нам время, хотя бы полгодика.

Как отреагировали друзья? Все рады были, конечно. Я даже сделала нарезку видео, как мои девчонки в кружочках верещали, когда я показала кольцо», — рассказала Медведева.

11 ноября Медведева опубликовала у себя в соцсетях видео, в котором отвечает согласием на предложение Ильдара Гайнутдинова. Об их отношениях стало известно летом 2025 года. Ранее Медведева и Гайнутдинов участвовали в шоу «Звездные танцы».

Медведева выходит замуж — танцор Гайнутдинов сделал ей предложение руки и сердца

1

  • Vikta

    настоящие подружки!!)

    12.11.2025

    Евгения Медведева
    Фигурное катание
