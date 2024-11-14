Медведева проведет автограф-сессию на «ЦСКА Арене»

Любителей фигурного катания, в особенности поклонников Евгении Медведевой, в ближайшие пятницу и выходные ожидает целая серия мероприятий и приятных сюрпризов на «ЦСКА Арене».

15 ноября состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию фигуристки. Кроме самой Евгении в нем примут участие другие известные спортсмены: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и многие другие.

После шоу, 16 и 17 ноября, спорткомплекс на ЗИЛе станет площадкой для четвертого этапа серии «Гран-при России» «Золотой конек Москвы» — сильнейшие фигуристы страны разыграют комплекты наград в одиночном (женском и мужском) катании и танцах на льду.

На каждом из трех мероприятий в фойе второго этажа «ЦСКА Арены» в рамках благотворительной программы FONBET «ДоброFON» будет организован Зал славы Евгении Медведевой, основу которого составят костюмы, коньки и награды серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане и двукратной чемпионки мира и Европы.

Яркая кульминация программы — заключительный день всероссийских соревнований, который порадует зрителей презентацией картины «великого момента» спортивной карьеры Евгении Медведевой, а также фото- и автограф-сессией с ее участием. Активности пройдут возле 203-го сектора, начало в 17 часов.