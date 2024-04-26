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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Медведева рассказала, что дедушка Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине.

Во время Игр-2022 стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Позже спортсменка сообщила Спортивному арбитражному суду, что запрещенное вещество попало в ее организм через клубничный десерт, который был приготовлен ее дедушкой Геннадием Соловьевым. Однако CAS посчитал недоказанной версию Валиевой и дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я хочу спросить: где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, приготовленного дедушкой? Где дедушка?» — сказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — «Я тебе скажу, где дедушка, — ответила Медведева. — Дедушки не стало вскоре после Олимпиады. Он ушел из жизни», — приводит РИА «Новости» слова Ягудина и Медведевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. 7 марта фигуристку исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.

24 апреля генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в деле о допинге Валиевой причастность третьих лиц не выявлена.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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