Медведева рассказала, что ей предстоит серьезная операция в 2026 году

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о проблемах со здоровьем.

«Я человек, который с нетерпением ждет, когда изобретут экзоскелет, потому что он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус (деформация стопы. — Прим «СЭ»), который мешает мне в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, заниматься бегом, долго прыгать. Конечно же, это осложнение от спорта, но еще и врожденное. Вот такая я родилась, ребята. Еще я родилась с особенностью, что у меня правая нога на 2,5 см длиннее, чем левая», — сказала Медведева в видео на своем YouTube-канале.

Медведевой 25 лет. Она становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету 2 золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.