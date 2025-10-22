Видео
22 октября, 20:48

Медведева рассказала, что ей предстоит серьезная операция в 2026 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о проблемах со здоровьем.

«Я человек, который с нетерпением ждет, когда изобретут экзоскелет, потому что он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус (деформация стопы. — Прим «СЭ»), который мешает мне в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, заниматься бегом, долго прыгать. Конечно же, это осложнение от спорта, но еще и врожденное. Вот такая я родилась, ребята. Еще я родилась с особенностью, что у меня правая нога на 2,5 см длиннее, чем левая», — сказала Медведева в видео на своем YouTube-канале.

Медведевой 25 лет. Она становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету 2 золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.

Источник: Youtube-канал Евгении Медведевой
3

  • Ru Be

    Только не у нас в России.

    25.10.2025

  • Наполеон Леопард

    на курьих ножках шпорки, так это нормально для девочек, ...........больше для бабушек нормально,........но и для девочек нормально

    24.10.2025

  • Мику

    Здоровья красавице. Большой отпечаток на здоровье оставляет профессиональный спорт. Благо сейчас медицина шагнула далеко вперед

    22.10.2025

