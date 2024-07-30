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Фигурное катание

Сегодня, 11:17

Медведева рассказала, что не сумела достать билеты на первое выступление Валиевой после дисквалификации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не смогла попасть на выступление Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

18-летняя спортсменка впервые после дисквалификации выступила на шоу 22 июля.

«Мы с ребятами хотели прийти на премьеру, но нам сказали: «У нас солд-аут на Камилу». Билетов не было, нас некуда было сажать. Мы шутили, что могли бы зайти в рыболовный магазин, купить складной стульчик и сесть где-то с краю», — цитирует Медведеву Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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