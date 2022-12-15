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15 декабря, 19:45

Медведева рассказала, что не загадывает желаний с 2018 года

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, почему не загадывает желаний. Фигуристка призналась, что не делает этого с 2018 года.

Тогда спортсменка выступала на Олимпийских играх и стала двукратным серебряным призером. Она уступила золото в личном турнире, проиграв Алине Загитовой 1,31 балла.

— У вас очень много дел. Подарки успели уже купить близким?

— Я не купила еще ничего, это просто ужасно. Меня уже друзья спрашивают: «Женя, что ты хочешь на Новый год?» А я не знаю, чего я хочу! Вообще! Не знаю, что купить им в подарок. Что самое необычное мне дарили на Новый год? Не могу вспомнить. Мне обычно семья и близкие дарят очень трепетные подарки. Поэтому чего-то необычного не могу назвать. Все в рамках приличного.

— Что загадывали у Деда Мороза?

— Я с 2018 года не загадываю желаний ни на день рождения, ни на Новый год. Потому что это все мечты. Что-то, не зависящее от меня никаким образом, нематериальное. Я просто живу своими желаниями и лишний раз их не озвучиваю. Потому что если произношу, то все получается наоборот.

Евгения Медведева. «Я с 2018 года не загадываю желаний». Евгения Медведева — о новогоднем настроении и планах на 2023 год
Фигурное катание
Евгения Медведева
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