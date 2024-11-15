Медведева: «Звала на шоу Тутберидзе, но она не смогла. Загитову? Без комментариев»

Экс-фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» о гостях своего юбилейного шоу.

15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве состоялось ледовое шоу, посвященное 25-летию спортсменки.

— Тематика шоу — ваша жизнь, а в ней были разные люди. Звали Тутберидзе?

— Вы серьезно думаете, что мы не звали Этери Георгиевну? Конечно, звали. По каким-то личным причинам она не смогла быть. Она главный человек, который довел меня сюда.

— Главную соперницу Алину Загитову звали?

— Следующий вопрос (пожимает плечами).

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.