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Фигурное катание

Сегодня, 12:22

Медведева рассказала, что в детстве ее травили из-за фамилии Бабасян

Владислав Маслов
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Евгения Медведева призналась, что испытывала травлю в школьном возрасте из-за своей фамилии.

При рождении спортсменка получила армянскую фамилию Бабасян.

«Отец не принимал участия в моей жизни. Несколько раз виделись, конечно. Но средствами не помогал — как-то все сами. И когда перешли заниматься [фигурным катанием] к Этери Георгиевне [Тутберидзе], подумали, что, наверное, лучше сменить фамилию, потому что такая вот жизненная ситуация. Сейчас, когда я подросла, я думаю — Евгения Медведева... Это ж надо было додуматься. Это же красиво, запоминается.

Я, кстати, об этом раньше никогда не говорила. Потому что в детстве меня очень сильно травили за мою фамилию. Ох, как мне было несладко... Видимо, из-за того, что я была очень маленькая, щуплая, беззащитная, на мне и отыгрывались. И моя фамилия попадала под раздачу. Просто называли ее, как будто бы это оскорбление. Это как «идиотина» сказать. То есть это просто смешное для них было слово. «Бабасяниха, бабасяня, ты че, масяня-бабасяня?». Пару раз я, конечно, слышала в свой адрес некие высказывания по национальному признаку, но пропустила мимо ушей, потому что это была чисто зависть. Я так хочу считать.

Сейчас абсолютно спокойно я это все воспринимаю. Да называйте как хотите вообще! Но это действительно правда, что моя фамилия Медведева. Меня люди знают под этой фамилией», — сказала фигуристка в интервью Ксении Собчак.

24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр и 2-кратным чемпионом мира в своем виде спорта.

Евгения Медведева. «Я сейчас девушка свободная». Медведева шокировала перед юбилейным шоу — намекнула на расставание с Чигиревым

Источник: канал Ксении Собчак
Фигурное катание
Евгения Медведева

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