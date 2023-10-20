Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:39

Медведева рассказала, как чуть не ушла из фигурного катания в 4 года

Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как однажды выбросила коньки в мусорку. Это случилось, когда спортсменке было 4 года.

«Были ли у меня дисциплинарные наказания? У меня так было один раз, когда мне было 4 года. Мама рассказывала. У меня не было таких закидонов, типа все, я бросаю, все, идите в ****. У меня это случилось буквально пару лет назад.

Я 4-летняя, маленький шпендик. Меня что-то тренер поругала, что-то не получалось ничего. Я вышла с катка, взяла коньки — и в мусорку их. Мама с бабушкой из-за угла такие подошли, достали коньки из мусорки и положили обратно. На следующий день пришла на каток нормально», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Фигуристка Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо»

Источник: Youtube-канал
Фигурное катание
Евгения Медведева
1
Обсудить
Читайте также
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Жилина снялась с этапа «Гран-при России» в Омске из-за травмы

Глава РУСАДА Логинова: «В ближайшее время узнаем решение по делу Валиевой»