Медведева рассказала, как чуть не ушла из фигурного катания в 4 года

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как однажды выбросила коньки в мусорку. Это случилось, когда спортсменке было 4 года.

«Были ли у меня дисциплинарные наказания? У меня так было один раз, когда мне было 4 года. Мама рассказывала. У меня не было таких закидонов, типа все, я бросаю, все, идите в ****. У меня это случилось буквально пару лет назад.

Я 4-летняя, маленький шпендик. Меня что-то тренер поругала, что-то не получалось ничего. Я вышла с катка, взяла коньки — и в мусорку их. Мама с бабушкой из-за угла такие подошли, достали коньки из мусорки и положили обратно. На следующий день пришла на каток нормально», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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