Медведева рассказала, как стала веганом

Двукратный чемпион мира Евгения Медведева в своем шоу «Бес комментариев» рассказала, как стала веганом.

«Когда я жила в Канаде, в какой-то момент стала веганом. Во-первых, там это очень легко, там много альтернатив. Но я либо что-то делала неправильно, либо мне это абсолютно не подошло, потому что я начала травмироваться, ибо я была в спорте. У меня начались травмы, и мои армянские корни взяли свое», — сказала Медведева.