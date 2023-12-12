Медведева рассказала, кем она себя считает после ухода из спорта

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве рассказала, как определяет свою профессию после завершения спортивной карьеры в фигурном катании.

«20 лет Илья Авербух делает свое шоу. Я в это время только вышла на лед. Я пока очень маленькая часть этой большой семьи. Смотря на Ягудина, я убеждаюсь, что можно кататься очень долго. Надеюсь, у нас с Авербухом еще очень многое впереди. Рада, что у фигурного катания есть такие маэстро, которые продлевают нам профессиональную карьеру. Нам повезло, что наш спорт — наполовину искусство. Спасибо Авербуху, что у нас есть возможность чувствовать себя артистами.

Поскольку моя спортивная карьера закончилась несколько лет назад, я начала думать, как мне себя называть. И я поняла, что я могу себя называть «артист», «творец». Спасибо за это Илье Авербуху и Татьяне Тарасовой», — сказала Медведева.

17 декабря Медведева примет участие в гала-шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха.