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Фигурное катание

Сегодня, 12:29

Медведева рассказала, когда нужно продолжать заниматься фигурным катанием: «Если есть желание выигрывать»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева после мастер-класса на катке ВДНХ ответила на вопрос, как определить, стоит ли ребенку заниматься фигурным катанием.

— Методом проб и ошибок. Я в три года точно так же начала заниматься фигурным катанием, даже чуть раньше. Человек может быть максимально одаренным в физическом плане, но не лежит у него душа. Или наоборот: может не быть данных для фигурного катания, но есть огромное желание. В основном, огромное желание выигрывать. Если ребенку нравится, то нужно продолжать. Если нет, нужно пробовать себя в чем-то другом. Это нормально.

Ранее Медведева рассказала, чему можно научиться на катке за час.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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Медведева объяснила, можно ли научиться фигурному катанию за час

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