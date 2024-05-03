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Фигурное катание

Сегодня, 10:45

Фигуристка Медведева рассказала о трагедии в своей семье

Сергей Разин
корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей бабушке, которая умерла в результате рака поджелудочной железы.

«В моей семье произошло довольно-таки трагическое событие. Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака поджелудочной железы. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть-чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отечность ног, условно, то можно было бы подхватить. Поэтому, девушки, пожалуйста, если чуть чувствуете какие-то отклонения, не стесняйтесь, бегите к врачам. Это не то что нормально, это нужно вам, нам и всем женщинам на этом белом свете», — приводит слова Медведевой Sport24 со ссылкой на эфир Voice.

Ранее двукратная чемпионка мира ошибочно заявила, что дедушка Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине. После этого Медведева извинилась за неточную информацию.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-643879-yevgeniya-medvedeva-v-moyey-semye-proizoshlo-tragicheskoye-sobytiye
Фигурное катание
Евгения Медведева
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