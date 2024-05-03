Фигуристка Медведева рассказала о трагедии в своей семье

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей бабушке, которая умерла в результате рака поджелудочной железы.

«В моей семье произошло довольно-таки трагическое событие. Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака поджелудочной железы. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть-чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отечность ног, условно, то можно было бы подхватить. Поэтому, девушки, пожалуйста, если чуть чувствуете какие-то отклонения, не стесняйтесь, бегите к врачам. Это не то что нормально, это нужно вам, нам и всем женщинам на этом белом свете», — приводит слова Медведевой Sport24 со ссылкой на эфир Voice.

Ранее двукратная чемпионка мира ошибочно заявила, что дедушка Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине. После этого Медведева извинилась за неточную информацию.