Медведева — о новом номере: «Все реально ждали от меня стрип»

Фигуристка Евгения Медведева раскрыла детали нового номера, который она ставила себе совместно с фигуристкой и хореографом Анастасией Скопцовой.

«Программа новая поставлена, костюм почти готов. Образ никто не угадал в итоге у меня в Telegram. Платье зеленого цвета. Нет, это не из «Шрека» музыка (смеется), сразу говорю. Будет очень интересно. Такую задумку еще никто не реализовывал», — приводит Sport24 слова Медведевой.

Также она отметила, что идея устроить пранк со стрипом в соцсетях принадлежала ей. Однако, по словам фигуристки, не многие подписчики его оценили.

«Судя по восторженным откликам — [пранк] не особо [удался]. Все реально ждали стрип», — добавила спортсменка.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства и двукратной чемпионкой Европы.