Медведева рассказала о своем отношении к чемпионату мира по футболу

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после мастер-класса на катке ВДНХ рассказала, следит ли за чемпионатом мира по футболу в Катаре.

— Я смотрела чемпионат мира по футболу, — заявила Медведева. — В какой-то момент у меня просто не было выбора, потому что я вернулась из отпуска. Там в отеле у нас был огромный экран, куда приезжал весь город. Все смотрели футбол, и я в том числе. Не могу сказать, что у меня есть любимая команда на международном поле, но меня часто можно увидеть на футбольных матчах. Я так, просто со стороны наблюдаю.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В воскресенье, 4 декабря состоятся два матча 1/8 финала турнира: Франция — Польша (18.00 мск) и Англия — Сенегал (22.00 мск).