Медведева — о «корове на льду»: «Как меня только не называли, и не только тренеры, но и другие люди»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» об участии в шоу «Корова на льду», где она играет одну из главных ролей, и отношении к этому и другим жестким выражениям, которые к ней применяли тренеры.

«Как отношусь к выражению «корова на льду» и как меня называли тренеры? Да как меня только не называли, и не только тренеры, а вообще люди... Там список большой, перечислять не буду. Поначалу, когда я услышала, что я, вероятно, катаю корову на льду, был такой диссонанс: «Что, я корова?» А потом я поняла, что этот эпитет ко мне не имеет никакого отношения. Была бы я реально коровой на льду, я бы два чемпионата мира не выиграла. Здесь вопрос самоиронии, и если если человек обижается на имя «корова на льду», значит, он себя с ним ассоциирует», — сказала Медведева.

Об участии Медведевой в ледовом шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» стало известно в конце октября. Новогодний спектакль проходит с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го на малой спортивной арене «Лужники».