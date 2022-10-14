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Фигурное катание

Сегодня, 12:35

Медведева рассказала, почему снова выступает с Милохиным на «Ледниковом периоде»

Виктория Кравченко

Серебряный призер Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала тот факт, что она снова будет выступать с Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Это коллаборация и премьеры, и того, что уже было. Потому что сезон называется «Снова вместе», поэтому мы снова в паре катаемся. Всех карт раскрывать не будем, но будет очень интересно», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Она также рассказала, что вчера была сложная тренировка, так как помимо нее у фигуристки еще съемки и своя работа.

«Бывают сложные тренировки, потому что мы на льду по 5-6 часов в сутки находимся и при этом ещё параллельно своими делами занимаемся», — добавила она.

Евгения Медведева и Даня Милохин по итогам прошлого сезона шоу «Ледниковый период» заняли третье место и получили приз зрительских симпатий.

Евгения Медведева
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