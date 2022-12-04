Медведева рассказала, почему участвует в новогодних спектаклях

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему в Новый год постоянно принимает участие в новогодних сказках.

В этом году фигуристка исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

— Новогоднее настроение уже есть?

— Да, у меня дома уже полмесяца елка стоит. Я уже жду-не дождусь. Как день рождения отпраздновала, сразу елку поставила.

— С чем ассоциируется Новый год?

— С новогодними спектаклями. Для фигуристов это достаточно сложное физически время, мы стараемся максимально радовать зрителя. Обычно мы называем это новогодними елками — катаем по три спектакля в день, довольно выматывающая вещь. Ничего не сравнится с теми ощущениями, когда ты выходишь со льда. В прошлом году в «Снежной королеве» я катала Герду, детишки на первом ряду: «Ааа, злой тролль, брось Герду, не трогай ее». Они настолько верят в это новогоднее чудо — мы такие новогодние феи-фигуристы, которые дарят праздник.

Ранее Медведева рассказала, планирует ли она в будущем становиться тренером.