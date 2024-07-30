Медведева: «Быть тренером — большая ответственность. Я к ней не готова»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему в данный момент не рассматривает возможность начать тренерскую карьеру.

— Это не сложнее, для меня — это ответственность за чью-то жизнь. У любого фигуриста спроси, для него спорт — это вся жизнь. Когда ты становишься тренером, а еще есть какие-то регалии, люди идут к тебе, родители приводят детей, потому что ты двукратный чемпион мира и хотят того же. Ты берешь на себя вот эту ответственность.

Возможно, ты воспитаешь этого двукратного чемпиона мира, но не у всех есть талант к этому. Я не готова брать на себя такую ответственность в данный момент. У меня есть образование, которое позволяет стать тренером, но для этого я бы еще закончила магистратуру. Мне нужно время для этого. Думаю, ближайшие лет 5-7 из-за медийности я не найду этого времени.

Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется. Мастер-классы — пожалуйста, следите за анонсами, особенно зимой. Это же непрофессионально все. Быть тренером: каждый день вставать в 9 утра, в 10 быть на льду и проживать все со спортсменом. Сейчас у меня нет времени, но и делать вид, что я тренер — не хочу, — приводит слова Медведевой Sport24.

24-летняя спортсменка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Она является двукратным призером Олимпиады в Пхенчхане — в женском одиночном катании и командном турнире.