Медведева считает, что у Ильи Малинина еще все впереди

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала шесть четверных прыжков Ильи Малинина в произвольной программе на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме (Япония).

«Когда на Нейтана Чена в 2016-2017 году постоянно гнали, что он только прыгает и кривой-косой, человек занялся балетом — и раз, и новый олимпийский чемпион. Так что у Малинина еще все впереди, просто нужно очень сильно работать над второй оценкой.

Я еще во время комментирования отметила, что если он хорошо делает прыжки, ему плюсуют, накидывают по 3,5 балла, а если он делает вращения — по 60 копеек. За дорожки ему мало плюсуют. Компонентное, красивое катание пока что хромает.

И если он еще это подтянет, недокрутики докрутит, то, конечно, баллы будут заоблачные. Но пока что он юный. Амбиций и желаний много, мне кажется, еще увидим это", — цитирует Медведеву Sport24.

18-летний фигурист занял третье место на мировом первенстве среди мужчин. Победителем стал японец Сема Уно. Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи.